В Ростовской области от отравления алкоголем погибли 110 человек в 2024 году

В Ростовской области за прошлый год зарегистрировали 1000 острых отравлений спиртсодержащей продукцией. Из них 110 случаев (11%) закончились летальным исходом. Показатели находятся на уровне 2023 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что специалисты проводят мониторинг запрещенной к распространению информации о продаже алкогольной продукции в интернете. За 2024 год было заблокировано 198 таких нелегальных сайтов.

Как сообщал «Ъ-Ростов», в Ростовской области в текущем году число больных алкоголизмом жителей уменьшилось почти на 4% по сравнению с 2024 годом. На диспансерном наблюдении состоят около 33 тыс. пациентов как лица, злоупотребляющие спиртным. Из них более 600 человек оканчивают диспансерное обследование с выздоровлением.

Ранее Ростовская область заняла 12-е место в рейтинге регионов страны с самым низким показателем употребления алкоголя на душу населения. По итогам января-июня 2024 года потребление алкоголя в области составило 2,61 л этанола на человека.

Анастасия Казуков