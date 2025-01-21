На предприятиях Челябинской области за год погибли семь металлургов и горняков

В 2024 году на металлургических и горнодобывающих предприятиях Челябинской области произошло 37 несчастных случаев, не считая легких. Семеро рабочих погибли, 12 получили тяжелые травмы. Такие данные приводит пресс-служба регионального отделения горно-металлургического профсоюза России.

Наиболее частыми причинами несчастных случаев стали необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работы и соблюдением трудовой дисциплины, нарушение сотрудником трудового распорядка и дисциплины, а также неудовлетворительная организация работ. Основные травмирующие факторы — воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и машин (20% от общего количества случаев), защемления (10%) и падения (7%).

Как отмечают в технической инспекции труда профсоюза, общий травматизм на промышленных предприятиях снижается: в 2023 и 2022 годах было зафиксировано по 41 случаю. Однако остается высокой доля смертей, не связанных с производством, например, от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В прошлом году по этой причине скончались 17 человек на рабочих местах. Чаще всего от болезней умирают сотрудники в возрасте от 33 до 55 лет со стажем 5-10 лет.

Виталина Ярховска