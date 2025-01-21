Зарплата в автомобильном бизнесе Удмуртии выросла на 56% за год

Самая высокая медианная зарплата в Удмуртии наблюдалась в сфере «Высший и средний менеджмент» — 100,7 тыс. руб. в 2024 году. Показатель вырос на 33% по сравнению с 2023 годом. Как сообщают эксперты сервиса hh.ru, на 2-м месте находится зарплата в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 92,7 тыс. руб. (+23% год к году). Замыкают тройку сферы «Транспорт, логистика, перевозки» и «Автомобильный бизнес» — 84,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Самый высокий рост медианных зарплат (+56%) в Удмуртии был зафиксирован в сфере «Автомобильный бизнес», до 84,2 тыс. руб. На 35% увеличилась оплата в сферах «Домашний, обслуживающий персонал», она составила 63 тыс. руб., и «Туризм, гостиницы, рестораны», с доходом 42,6 тыс. руб.

Наименьший рост дохода на 10% зафиксирован в «Медицине, фармацевтике», медианная зарплата составила 56,2 тыс. руб. В сфере «Сельское хозяйство» показатель вырос на 11% и составил 78,9 тыс. руб.

Напомним, в Удмуртии самую высокую ежемесячную зарплату в размере 600 тыс. руб. с начала января предложили стоматологу-имплантологу. В топ-3 высокооплачиваемых вакансий также вошел водитель категории Е на вахту с зарплатой от 247 до 495 тыс. руб. в месяц и менеджер масштабных IT-проектов с возможным доходом до 350 тыс. руб.