Из-за метели и гололедицы ввели ограничения на двух трассах в Башкирии

В Башкирии ограничено движение на двух автомобильных трассах, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Головчанский Фото: Владимир Головчанский

Сегодня с 7:00 введены временные ограничения движения для грузовых автомобилей, автобусов и маршрутных такси на пригородных и междугородних маршрутах на участке с 1548 км по 1780 км трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара— Уфа — Челябинск (от Иглинского района до поворота на Миасс). Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями: сильным снегом, метелью, гололедицей.

Кроме того, из-за снега, метели, ветра, гололеда и ограничения видимости с 07:30 введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 222 км в Архангельском и Белорецком районе. Ориентировочное время восстановления движения — 13:00.

Майя Иванова