Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске за ночь произошло два пожара, в одном из которых погиб человек

На территории Челябинска за ночь 21 января произошло два пожара в многоквартирных жилых домах. В результате одного из них погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Первый пожар произошел в квартире девятиэтажного дома на проспекте Победы. Загорелись вещи на площади 5 кв. м. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания холодильника. Во время тушения пожарники нашли тело погибшего жильца.

Второй пожар случился в квартире пятиэтажного дома на улице Доватора. Огонь распространился на площади 9 кв. м. Спасатели нашли и госпитализировали двух пострадавших без сознания. Они также помогли эвакуировать еще 25 жильцов. Причина возгорания выясняется.

В МЧС также отмечают, что в этих квартирах не было пожарного извещателя.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...