В Челябинске за ночь произошло два пожара, в одном из которых погиб человек

На территории Челябинска за ночь 21 января произошло два пожара в многоквартирных жилых домах. В результате одного из них погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Первый пожар произошел в квартире девятиэтажного дома на проспекте Победы. Загорелись вещи на площади 5 кв. м. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания холодильника. Во время тушения пожарники нашли тело погибшего жильца.

Второй пожар случился в квартире пятиэтажного дома на улице Доватора. Огонь распространился на площади 9 кв. м. Спасатели нашли и госпитализировали двух пострадавших без сознания. Они также помогли эвакуировать еще 25 жильцов. Причина возгорания выясняется.

В МЧС также отмечают, что в этих квартирах не было пожарного извещателя.