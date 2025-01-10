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В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения ребенка в футбольной секции

В Республике Татарстан возбудили уголовное дело после избиения ребенка в частной футбольной секции в Набережных Челнах. Информация об этом опубликована в телеграм-канале следственного комитета республики.

В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения ребенка в футбольной секции

В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения ребенка в футбольной секции

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения ребенка в футбольной секции

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Видеозапись, опубликованная в СМИ и соцсетях, показывает, как несколько детей бьют своего сверстника на занятии в Набережных Челнах, а тренер бездействует. Следственный комитет возбудил дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В пресс-службе мэрии города сообщили, что инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Занятия проводились в арендованных помещениях детского сада «Колокольчик». После этого договор аренды был расторгнут, и занятия были прекращены, а конфликт между родителями и руководителем клуба был «отрегулирован».

Прокуратура Набережных Челнов также организовала проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей. Ход расследования находится под ее контролем.

Влас Северин

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