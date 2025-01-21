Петербурженка вышла замуж за мертвеца ради квартиры на Стачек

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 63-летней местной жительницы, которая обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с июля 2015 по сентябрь 2016 года пенсионерка предоставляла государственным учреждениям, нотариусам и судьям поддельное свидетельство о заключении брака с петербуржцем, умершим десять лет назад. В результате лжесупруга унаследовала квартиру на проспекте Стачек стоимостью около 6 млн рублей и зарегистрировала на себя право собственности.

Потерпевшей по делу признали сестру покойного, на защиту которой встали все соседи и знакомые умершего хозяина квартиры. Следователям они пояснили, что никогда не видели обвиняемую. Теперь пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что прокуратура помогла жительнице блокадного Ленинграда вернуть право на жилье.

Андрей Маркелов