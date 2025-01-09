Прокуратура помогла жительнице блокадного Ленинграда вернуть право на жилье

Сотрудники прокуратуры помогли жительнице блокадного Ленинграда вернуть право на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что в 2021 году право собственности на единственную квартиру 90-летней петербурженки обманным путем оформлено на третьих лиц. Впоследствии данная сделка на основании решения суда признана незаконной, судом снят запрет на регистрацию права собственности»,— сообщили в ведомстве.

Проверка показала, что на квартиру продолжал действовать арест, наложенный приставами в Вологодской области. Прокуратура Петербурга совместно с коллегами из 35-го региона поспособствовала скорейшему решению этого вопроса. В данный момент право собственности на квартиру принадлежит жительнице блокадного Ленинграда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала жителя Петербурга, систематически избивавшего мать-блокадницу.

Дарья Астанина