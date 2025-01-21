Более 900 грузовиков с гумпомощью прибыли в сектор Газа

Свыше 900 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа, сообщила пресс-служба офиса генсека ООН Антониу Гутерриша. Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» начал действовать 19 января.

«Наши коллеги на оккупированной палестинской территории сообщают нам, что сегодня в Газу въехало 915 грузовиков»,— сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости).

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme) 19 января сообщила, что намерена отправлять в Газу ежедневно не менее 150 грузовиков с гумпомощью. Грузовики из Иордании и Израиля будут направлены для людей на севере анклава, а из Египта — на юге.

На прошлой неделе палестинская группировка отпустила трех заложниц. Израиль освободил 90 палестинских заключенных. По данным ООН, с октября 2023 года в результате бомбардировок было повреждено или разрушено 37,4 тыс. зданий в секторе Газа. Всемирный банк оценил материальный ущерб, нанесенный сектору Газа, примерно в $20 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" воспользовались передышкой».