Один человек пострадал при стрельбе в ТЦ на юго-востоке Москвы

В торговом центре на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы произошла стрельба, пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них применил травматическое оружие.

Пострадавшему мужчине 2001 года рождения оказана медицинская помощь, уточнили в пресс-службе. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. На месте работает заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Руслан Утегенов.