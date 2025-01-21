Из-за работ без света могут остаться 107 улиц Сочи

Во вторник, 21 января, без света могут остаться 107 улиц в Сочи. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами на электрооборудовании. Неудобства продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

С утра вторника без света могут остаться жители улиц Гомельская, Нагуляна, Комарова, Белых Акаций, Орлиная, Ленина, Урицкого, Таврическая, Цимлянская, Пятигорская, Чайкина, Цилинная, Армянская, Восточная, Грибоедова, Учительская, Тургенева, Джигитская, Альпийская, Докучаева, Ломоносова, Мичурина, Параллельная, Пионерская, Санаторная, Клубничная. Отключения могут затронуть улицы Делегатская, Перевальная, Союзная, Армавирская, Космическая дублер, Серебряная, Делегатская, Перевальная, Союзная, Армавирская, Холмская, Октемберянская, Тракторная, Пчелиная.

До 19:00 света может не быть в переулках Черешневая, Теневой, Ближний, Фундучный, Прохладный, Кировоканский, Ближний. Из-за ремонтных работ подачу электроэнергии могут ограничить для сел Шаумяновка, Мамедова щель.

Во вторник электроэнергии может не быть в поселках Волковка, Верхнее Буу, Верхнеармянское, Горное Лоо, Вардане. Полный перечень можно найти в Telegram-канале Сочинских электросетей.

Мария Удовик