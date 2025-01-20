Житель курского поселка Коренево ранен при украинском обстреле

Вечером 20 января в результате артиллерийского обстрела поселка Коренево Курской области многочисленные осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал врио губернатора Александр Хинтшейн.

Пострадавший был доставлен в Рыльскую центральную районную больницу, а после оказания первичной помощи направлен в областную клиническую больницу. Его состояние пострадавшего «будет взято под особый контроль».

Александр Хинштейн также напомнил, что самовольное возвращение в «серую зону» опасно для жизни: «Лишь накануне говорил об этом, когда вместе с комбригом 155-й бригады (Герой России, гвардии генерал-майор Михаил Гудков — «Ъ-Черноземье») заезжал в Коренево и сам видел людей во дворах».

Александр Прытков