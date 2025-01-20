Глава КСП Кубани рассказал о приоритетных направлениях работы в 2025 году

Анализ и аудит расходов и доходов бюджета, достижение национальных целей и реализация ключевых задач развития региона станут приоритетным направлениями работы для Контрольно-счетной палаты Кубани в 2025 году. Об этом на встрече со спикером Заксобрания Краснодарского края Юрием Бурлачко заявил глава ведомства Сергей Усенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КСП Сергей Усенко (слева) и спикер ЗСК Юрий Бурлачко (справа)

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Председатель КСП Сергей Усенко (слева) и спикер ЗСК Юрий Бурлачко (справа)

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

По словам господина Бурлачко, отчет КСП о проводимых мероприятиях — это действенный инструмент в работе депутатского корпуса. Выводы аудиторов, основанные на глубоком экспертном анализе, помогают парламентариям детально разбираться в ситуации и принимать взвешенные решения, в том числе о согласовании изменений в госпрограммы, подчеркнул он.

Председатель кубанского парламента обратил внимание, что между ЗСК и КСП сложилось конструктивное взаимодействие.

«По инициативе президента России реализуются приоритетные национальные проекты. В 2025 году начал действовать ряд новых. Они охватывают все сферы жизни и в конечном итоге направлены на создание комфортных условий жизни наших граждан. На их реализацию в бюджете Кубани закладываются значительные средства. В этой связи обеспечение эффективного внешнего финансового контроля выходит на первый план»,— отметил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин