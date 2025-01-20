Глава КСП Кубани рассказал о приоритетных направлениях работы в 2025 году
Анализ и аудит расходов и доходов бюджета, достижение национальных целей и реализация ключевых задач развития региона станут приоритетным направлениями работы для Контрольно-счетной палаты Кубани в 2025 году. Об этом на встрече со спикером Заксобрания Краснодарского края Юрием Бурлачко заявил глава ведомства Сергей Усенко.
Председатель КСП Сергей Усенко (слева) и спикер ЗСК Юрий Бурлачко (справа)
Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края
По словам господина Бурлачко, отчет КСП о проводимых мероприятиях — это действенный инструмент в работе депутатского корпуса. Выводы аудиторов, основанные на глубоком экспертном анализе, помогают парламентариям детально разбираться в ситуации и принимать взвешенные решения, в том числе о согласовании изменений в госпрограммы, подчеркнул он.
Председатель кубанского парламента обратил внимание, что между ЗСК и КСП сложилось конструктивное взаимодействие.
«По инициативе президента России реализуются приоритетные национальные проекты. В 2025 году начал действовать ряд новых. Они охватывают все сферы жизни и в конечном итоге направлены на создание комфортных условий жизни наших граждан. На их реализацию в бюджете Кубани закладываются значительные средства. В этой связи обеспечение эффективного внешнего финансового контроля выходит на первый план»,— отметил Юрий Бурлачко.