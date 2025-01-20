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Коммерсантъ FM
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Чем обещал заняться Дональд Трамп после инаугурации

Досье

Международная политика. В начале предвыборной кампании выступал за политику изоляционизма под лозунгом «Америка прежде всего». Обещал предотвратить третью мировую войну. Предлагал сделать Канаду 51-м штатом и взять под контроль Гренландию и Панамский канал. Собирался пересмотреть «цель и миссию НАТО» и даже грозил выходом США из альянса.

Конфликт на Украине. Неоднократно заявлял, что в случае избрания закончит конфликт за 24 часа, «усадив Россию и Украину за стол переговоров». С конца октября перестал упоминать конкретные сроки. По данным CNN, уже поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Миграция. Намерен начать «крупнейшую в американской истории операцию по депортации» миллионов нелегальных мигрантов уже «в полдень в день инаугурации». Для этого заявлял о необходимости задействовать закон 1798 года «О врагах-иностранцах», который не использовался со времен Второй мировой войны, и восстановить программу «Остаться в Мексике». Планирует достроить стену на границе с Мексикой.

Экономика. Обещал побороть инфляцию и сделать криптовалюту национальным приоритетом, превратив США в «биткойн-сверхдержаву мира». Хочет увеличить объемы добычи ископаемого топлива, чтобы в течение года вдвое снизить счета за электроэнергию. В первый день на посту собирается ввести импортные пошлины: 25% — на товары из Мексики и Канады, 10% — на товары из Китая.

Экология. Намерен отменить экологические инициативы прошлой администрации, в частности государственные субсидии на электромобили, «тем самым спасая автомобильную промышленность от полного уничтожения». Также хочет запретить строительство ветряных электростанций и выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года.

Гендерная политика. Неоднократно заявлял, что при нем в США официально будет только два пола: мужской и женский. Одним из первых указов обещал уволить всех трансгендерных военнослужащих из армии, «убрать мужчин из женского спорта» и сократить федеральное финансирование «любой школе, продвигающей трансгендерное безумие».

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