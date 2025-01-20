Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Тайване

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о сильном землетрясении магнитудой 6,0, которое произошло на Тайване. Очаг находился на глубине 18 км. Подземные толчки случились в 50 км на северо-восток от города Тайнань, сообщили на сайте центра.

Землетрясениями охвачены многие территории острова. По данным Центрального управления погоды (CWA), также произошло землетрясение магнитудой 6,4 в уезде Цзяи на юге Тайваня. Землетрясение магнитудой 5 баллов случилось в городе Гаосюн. В последний раз EMSC регистрировал землетрясение магнитудой 4,4 на территории Китайской республики около часа назад. Очаг находился на глубине 11 км.

В апреле 2024 года на Тайване произошло сильнейшее землетрясение за четверть века. Его магнитуда составила 7,7. Семь человек погибли, больше 700 получили ранения. Тысячи домов остались без электричества, а заводу TSMC, который поставляет процессоры, пришлось эвакуировать производство.

Подробности — в материале «Ъ FM».