«Зенит» проведет товарищескую встречу со сборной Иордании в Катаре

Петербургский «Зенит» 24 января сыграет товарищеский матч со сборной Иордании в Катаре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соперник клуба с берегов Невы на данный момент располагается на 64-й строчке рейтинга FIFA и является серебряным призером Кубка Азии 2023 года. Начало игры запланировано на 20:00 по мск.

Следом, 27 января, подопечные Сергея Семака сыграют с клубом «Ноа», лидером текущего сезона чемпионата Армении. Встреча состоится в 17:30. В прямом эфире обе игры покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» приобрел у «Ботафого» 24-летнего полузащитника Луиса Энрике. Сумма сделки по бразильцу оценивается в 35 млн евро.

Андрей Маркелов