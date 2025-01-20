На пляже Анапы растянули капроновую сеть для защиты от повторных выбросов мазута

На Центральном пляже Анапы для защиты от повторных выбросов нефтепродуктов продолжают растягивать полипропиленовые сети. Руководитель ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин рассказал, как работает новая «технология».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

«Пришла идея растянуть ее по пляжу, как палас. Плюс там есть гурт, на который сеть выходит. Как мы видим, это сработало. <…> Сеть собирает любой мазут, даже самые маленькие вкрапления»,— говорит глава предприятия.

Он пояснил, что сеть впитывает, как губка. Николай Заливин также утверждает, что теперь мазут не распространяется на «тело» пляжа и даже на береговую линию, поскольку все скапливается перед сеткой или на ней.

Вчера, 19 января, на центральном пляже такой сетью закрыли площадь 9х200 метров. Сегодня, 20 января, в тестовом режиме работу проводят на другом участке.

Татьяна Ручкина