Хватит и тачка

В 2024 году темпы продаж новых автомобилей в Прикамье сократились: рост составил 46% против 66% годом ранее. А в минувшем декабре продажи вовсе упали — почти на 5%. Участники рынка называют снижение темпов ожидаемым, объясняя это достижением рынком уровня стабилизации и внешнеэкономическими причинами. В 2025 году дилеры ожидают дальнейшего увеличения доли китайских авто в Прикамье, расширения программ покупки авто и повышения уровня локализации производства китайских автомобилей в России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra (дилерские центры Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely и др.), рынок новых легковых автомобилей в регионе с января по декабрь 2024 года вырос на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего в минувшем году на учет поставили 26 661 новую легковую машину. Развитие пермского авторынка снизило обороты после 66%-ного прироста в 2023 году, когда на учет было поставлено более 18 тыс. новых автомобилей. Примечательно, что в декабре 2024 года рынок новых авто Прикамья впервые за долгое время сократился на 4,6% (на учет поставили 1795 шт.) по сравнению с декабрем 2023 года.

В ТОП-5 по объемам регистрации в 2024 году вошли Lada с долей рынка в Прикамье в 36,5%, Haval (11,5%), Chery (11,2%), Geely (7,1%) и Changan (6,8%). За год наиболее высокими темпами росли объемы продаж Belgee (+2820%), GAC (+1300%) и Jaecoo (+778%). Самое заметное падение показал бренд Mitsubishi (-54,7%), а также некогда популярные Kia (-44,1%) и Hyundai (-30,4%).

В минувшем году суммарная доля китайских машин на пермском рынке составила 51%, тогда как в 2023-м составляла почти 36%. Уменьшилась доля российского, западного и прочего иностранного автопрома. Доля российской Lada сократилась с 47,1% в 2023 году до 36,5% в 2024-м.

В ушедшем году авторынок Прикамья продолжил развиваться за счет расширения продаж китайских машин и захода новых брендов. Так, Verra и «Автопрестиж» открыли автосалоны GAC, «Сатурн-Р» начал продажу люксовых Hongqi и Seres. «Восток Моторс» запустил салон китайского премиального бренда Voyah. Кроме того, в Пермском крае стали ставить на учет машины российского производства XCite и Solaris, которые собирают на бывших заводах Nissan и Hyundai.

Руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров объясняет замедление темпов роста регионального авторынка тем, что сегмент в 2024 году достиг уровня стабилизации. При этом 2023 год, когда региональный авторынок вырос на 66,4%, стал периодом активного восстановления после беспрецедентного спада 2022 года (падение продаж на 59,1% после ухода западных брендов). Кроме того, в минувшем году произо­шло насыщение спроса в ключевых сегментах — в первую очередь среди покупателей, ориентирующихся на массовые китайские и российские автомобили. Сыграли свою роль и внешнеэкономические факторы: ослабление курса рубля в 2024 году и увеличение цен на автомобили частично откорректировали покупательскую активность, особенно в сегменте новых машин. «Мы ожидали замедления прироста, поэтому итоги года можно назвать прогнозируемыми»,— считает господин Бахтияров.

Гендиректор компании Verra Анна Бояршинова обратила внимание, что темпы роста авторынка снижаются не только в Пермском крае, но и во всей России. При этом спрос на автомобили остается стабильным и высоким, но покупательская способность зависит от условий кредитных программ, банковских требований к заемщикам, возможности продажи собственной машины и стоимости новой. «Как мы видим, стоимость новых автомобилей растет, ставки по кредитам также увеличиваются, а требования банков к заемщикам становятся жестче»,— подчеркнула гос­пожа Бояршинова. «Ъ» ранее сообщал со ссылкой на дилеров и аналитиков, что с начала 2025 года новые машины по ряду моделей подорожали на 1,5–5%.

По мнению госпожи Бояршиновой, в 2025 году китайские бренды продолжат активно наращивать присутствие на российском рынке, хорошо адаптируясь к реалиям, выводя новые бренды и расширяя модельный ряд. Руководитель «Форвард-Авто» полагает, что в 2025 году доля китайских авто на пермском рынке может вырасти до 55–60%. Анна Бояршинова указала, что китайские производители все лучше понимают потребности российского покупателя и предлагают продукцию, максимально соответствующую его ожиданиям. Это касается, например, наличия полного привода, зимних пакетов, высокого качества русификации интерфейса и качества самих машин, которое продолжает расти. «Кроме того, ожидается увеличение уровня локализации производства китайских автомобилей в России, что станет важным фактором, влияющим на их стоимость»,— заметила гендиректор Verra.

Руководитель «Форвард-Авто» добавляет, что после двухлетнего активного роста рынок достигнет точки равновесия: основной спрос сконцентрируется в массовом сегменте. Господин Бахтияров ожидает расширения финансовых программ в автосфере: «Рост конкуренции среди производителей приведет к развитию финансовых программ на снижение процентных ставок, субсидированных кредитов и других финансовых инструментов для стимулирования продаж».

Директор «Эксперт Авто» Владимир Жуков полагает, что 2024 год в автомобильной отрасли был рынком потребителя, когда покупатель мог выгодно приобрести машину, а автопроизводители и дилеры имели «достаточно низкую» маржинальность. «Но 2025 год с такими ставками может стать напряженным периодом для покупателей и продавцов. Если не появятся какие-то спецпрограммы кредитования, то рынок авто в этом году будет падать»,— рассуждает Владимир Жуков. Сокращение доли отечественного автопрома директор «Эксперт Авто» объяс­няет, в том числе, более выгодными программами покупки китайских машин, когда приобрести автомобиль из Поднебесной в кредит можно было по ставке 12–14%. На покупку Lada, к примеру, сейчас действуют ставки около 25%. Правда, для определенных категорий населения «АвтоВАЗ» стал давать скидки в 20%, что существенно сокращает платеж по кредиту. Господин Жуков считает, что в случае запуска программ субсидирования автокредитования российские бренды смогут вернуть некую долю рынка.

Евгения Ахмедова