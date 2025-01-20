Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хватит и тачка

В 2024 году пермский авторынок сократил темпы роста

В 2024 году темпы продаж новых автомобилей в Прикамье сократились: рост составил 46% против 66% годом ранее. А в минувшем декабре продажи вовсе упали — почти на 5%. Участники рынка называют снижение темпов ожидаемым, объясняя это достижением рынком уровня стабилизации и внешнеэкономическими причинами. В 2025 году дилеры ожидают дальнейшего увеличения доли китайских авто в Прикамье, расширения программ покупки авто и повышения уровня локализации производства китайских автомобилей в России.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra (дилерские центры Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely и др.), рынок новых легковых автомобилей в регионе с января по декабрь 2024 года вырос на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего в минувшем году на учет поставили 26 661 новую легковую машину. Развитие пермского авторынка снизило обороты после 66%-ного прироста в 2023 году, когда на учет было поставлено более 18 тыс. новых автомобилей. Примечательно, что в декабре 2024 года рынок новых авто Прикамья впервые за долгое время сократился на 4,6% (на учет поставили 1795 шт.) по сравнению с декабрем 2023 года.

В ТОП-5 по объемам регистрации в 2024 году вошли Lada с долей рынка в Прикамье в 36,5%, Haval (11,5%), Chery (11,2%), Geely (7,1%) и Changan (6,8%). За год наиболее высокими темпами росли объемы продаж Belgee (+2820%), GAC (+1300%) и Jaecoo (+778%). Самое заметное падение показал бренд Mitsubishi (-54,7%), а также некогда популярные Kia (-44,1%) и Hyundai (-30,4%).

В минувшем году суммарная доля китайских машин на пермском рынке составила 51%, тогда как в 2023-м составляла почти 36%. Уменьшилась доля российского, западного и прочего иностранного автопрома. Доля российской Lada сократилась с 47,1% в 2023 году до 36,5% в 2024-м.

В ушедшем году авторынок Прикамья продолжил развиваться за счет расширения продаж китайских машин и захода новых брендов. Так, Verra и «Автопрестиж» открыли автосалоны GAC, «Сатурн-Р» начал продажу люксовых Hongqi и Seres. «Восток Моторс» запустил салон китайского премиального бренда Voyah. Кроме того, в Пермском крае стали ставить на учет машины российского производства XCite и Solaris, которые собирают на бывших заводах Nissan и Hyundai.

Руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров объясняет замедление темпов роста регионального авторынка тем, что сегмент в 2024 году достиг уровня стабилизации. При этом 2023 год, когда региональный авторынок вырос на 66,4%, стал периодом активного восстановления после беспрецедентного спада 2022 года (падение продаж на 59,1% после ухода западных брендов). Кроме того, в минувшем году произо­шло насыщение спроса в ключевых сегментах — в первую очередь среди покупателей, ориентирующихся на массовые китайские и российские автомобили. Сыграли свою роль и внешнеэкономические факторы: ослабление курса рубля в 2024 году и увеличение цен на автомобили частично откорректировали покупательскую активность, особенно в сегменте новых машин. «Мы ожидали замедления прироста, поэтому итоги года можно назвать прогнозируемыми»,— считает господин Бахтияров.

Гендиректор компании Verra Анна Бояршинова обратила внимание, что темпы роста авторынка снижаются не только в Пермском крае, но и во всей России. При этом спрос на автомобили остается стабильным и высоким, но покупательская способность зависит от условий кредитных программ, банковских требований к заемщикам, возможности продажи собственной машины и стоимости новой. «Как мы видим, стоимость новых автомобилей растет, ставки по кредитам также увеличиваются, а требования банков к заемщикам становятся жестче»,— подчеркнула гос­пожа Бояршинова. «Ъ» ранее сообщал со ссылкой на дилеров и аналитиков, что с начала 2025 года новые машины по ряду моделей подорожали на 1,5–5%.

По мнению госпожи Бояршиновой, в 2025 году китайские бренды продолжат активно наращивать присутствие на российском рынке, хорошо адаптируясь к реалиям, выводя новые бренды и расширяя модельный ряд. Руководитель «Форвард-Авто» полагает, что в 2025 году доля китайских авто на пермском рынке может вырасти до 55–60%. Анна Бояршинова указала, что китайские производители все лучше понимают потребности российского покупателя и предлагают продукцию, максимально соответствующую его ожиданиям. Это касается, например, наличия полного привода, зимних пакетов, высокого качества русификации интерфейса и качества самих машин, которое продолжает расти. «Кроме того, ожидается увеличение уровня локализации производства китайских автомобилей в России, что станет важным фактором, влияющим на их стоимость»,— заметила гендиректор Verra.

Руководитель «Форвард-Авто» добавляет, что после двухлетнего активного роста рынок достигнет точки равновесия: основной спрос сконцентрируется в массовом сегменте. Господин Бахтияров ожидает расширения финансовых программ в автосфере: «Рост конкуренции среди производителей приведет к развитию финансовых программ на снижение процентных ставок, субсидированных кредитов и других финансовых инструментов для стимулирования продаж».

Директор «Эксперт Авто» Владимир Жуков полагает, что 2024 год в автомобильной отрасли был рынком потребителя, когда покупатель мог выгодно приобрести машину, а автопроизводители и дилеры имели «достаточно низкую» маржинальность. «Но 2025 год с такими ставками может стать напряженным периодом для покупателей и продавцов. Если не появятся какие-то спецпрограммы кредитования, то рынок авто в этом году будет падать»,— рассуждает Владимир Жуков. Сокращение доли отечественного автопрома директор «Эксперт Авто» объяс­няет, в том числе, более выгодными программами покупки китайских машин, когда приобрести автомобиль из Поднебесной в кредит можно было по ставке 12–14%. На покупку Lada, к примеру, сейчас действуют ставки около 25%. Правда, для определенных категорий населения «АвтоВАЗ» стал давать скидки в 20%, что существенно сокращает платеж по кредиту. Господин Жуков считает, что в случае запуска программ субсидирования автокредитования российские бренды смогут вернуть некую долю рынка.

Евгения Ахмедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...