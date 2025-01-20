Дело на полмиллиона

Суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения приговор по делу бывшего заместителя начальника Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ЮТУ ФТС) России Александра Скрипкина. Ранее он был приговорен к восьми годам одному месяцу колонии строгого режима за получение взятки и превышение должностных полномочий. По версии следствия, таможенник получил 500 тыс. руб. от застройщика и помог ему победить в аукционе по покупке ведомством здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Александр Скрипкин не признал вину, его защита намерена обжаловать решения первой и второй инстанций в кассационном порядке.



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Ростовский областной суд утвердил приговор Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону по делу Александра Скрипкина. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе облсуда. «Решение первой инстанции обжаловал сам Александр Скрипкин и его адвокат. Проверив материалы дела и доводы сторон, облсуд оставил приговор без изменения. Основания указаны в определении, которое позднее будет опубликовано в картотеке суда»,— отметили в пресс-службе. Адвокат Александра Скрипкина Людмила Лысенко в разговоре с «Ъ-Ростов» заявила, что теперь намерена подать кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре.

Александр Скрипкин был осужден в августе 2024 года. Суд назначил ему восемь лет и один месяц колонии строгого режима за превышение должностных полномочий и получение взятки (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как указано в материалах дела, в 2019 году ЮТУ занялось покупкой здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. По версии следствия, бывший заместитель начальника ЮТУ ФТС России Александр Скрипкин получил 500 тыс. руб. от застройщика Владислава Григориадиса и за эти деньги способствовал победе последнего в конкурсе на получение государственного контракта. В частности, Скрипкин дал указание контрактной службе ведомства подготовить документацию в соответствии с техническими особенностями здания на пл. Энергетиков, 11, в Ростове, принадлежащего учредителю строительной компании Владиславу Григориадису. Таким образом из конкурса были исключены другие возможные участники. Победивший в конкурсе предприниматель, в свою очередь, завысил стоимость объекта на 49,3 млн руб.

Вместе с Александром Скрипкиным была приговорена к трем годам условно его подчиненная, бывший начальник контрактной службы ЮТУ ФТС России Екатерина Радченко. Следствие считает, что она способствовала совершению правонарушений при реализации вышеуказанного государственного контракта. Владислав Григориадис также приговорен к трем годам условно за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура просила Ростовский областной суд заменить срок Григориадису на реальный, а его защита — вынести оправдательный приговор, однако решение первой инстанции было оставлено без изменения.

Из троих подсудимых только Александр Скрипкин не признал вину. Его адвокат Людмила Лысенко подала апелляционную жалобу на приговор, и теперь, когда Ростовский облсуд отказал в ее удовлетворении, намерена обратиться в кассационный суд.

«Обвинение в получении взятки строится на показаниях Григориадиса, заинтересованного в исходе дела, а обвинение в превышении должностных полномочий — на показаниях Радченко»,— отмечала адвокат в разговоре с «Ъ».

Кристина Федичкина