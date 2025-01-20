Поджегшего кабину тепловоза петербуржца задержали силовики

Правоохранительные структуры задержали 22-летнего петербуржца, который поджег кабину тепловоза на территории 18-го тупикового пути ж/д станции Ручьи. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кабина тепловоза, в которую 22-летний петербуржец бросил коктейль Молотова

Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО Кабина тепловоза, в которую 22-летний петербуржец бросил коктейль Молотова

Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РФ (Террористический акт). Молодой человек пошел на отчаянный шаг в обмен на уклонение от призыва на военную службу.

Задержанный подчеркнул, что бросить коктейль Молотова в кабину тепловоза его попросил куратор, который связался с ним в Telegram. В результате происшествия никто не пострадал. На движение поездов инцидент не повлиял.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожар в пункте сбора помощи бойцам СВО в Выборге обернулся уголовным делом о теракте. На месте происшествия был задержан восьмиклассник, который снимал последствия возгорания на видео.

Андрей Маркелов