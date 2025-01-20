В Воронеже двух мужчин осудили за попытку сбыть 10 кг наркотиков

Воронежский облсуд признал 33-летнего Артема Назарова и 31-летнего Андрея Корсакова виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Первого из них также осудили за незаконное перемещение наркотиков через госграницу (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Назарову назначили 17 лет лишения свободы, Корсакову — 14. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Как установил суд, в марте 2023 года неизвестный организатор преступной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил в Беларуси 10 кг вещества, «содержащего производное наркотического средства эфедрон». Сведения о местонахождении тайника он сообщил Артему Назарову, который забрал наркотик и попытался перевезти его в Ростов-на-Дону.

При передвижении на авто по трассе М4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области, он был задержан полицейскими. Последние досмотрели машину и изъяли запрещенное вещество.

Чтобы выявить дальнейшую цепочку сбыта, сотрудники полиции оборудовали тайники с муляжами наркотиков в Ростовской и Рязанской областях. При попытке извлечь «запрещенное вещество» из одного из них был задержан Андрей Корсаков. Правоохранители установили, что он планировал перевезти его для сбыта в Краснодар и Сочи.

Алина Морозова