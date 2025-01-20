В Тюмени во время пожара на улице Садовой погиб человек
СКР по Тюменской области организовал проверку после гибели человека во время пожара в частном доме на ул. Садовая в Тюмени, сообщили в региональном ведомстве.
Фото: СКР По Тюменской области
Пожар произошел 20 января в двухэтажном частном доме. Тело погибшего мужчины было обнаружено внутри дома во время тушения огня, личность пока не установлена.
Для выяснения причин смерти и обстоятельств пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Напомним, на прошлой неделе в Тюмени на улице Станиславского произошел пожар, в результате которого два человека пострадали. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.