В Тюмени во время пожара на улице Садовой погиб человек

СКР по Тюменской области организовал проверку после гибели человека во время пожара в частном доме на ул. Садовая в Тюмени, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР По Тюменской области Фото: СКР По Тюменской области

Пожар произошел 20 января в двухэтажном частном доме. Тело погибшего мужчины было обнаружено внутри дома во время тушения огня, личность пока не установлена.

Для выяснения причин смерти и обстоятельств пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Напомним, на прошлой неделе в Тюмени на улице Станиславского произошел пожар, в результате которого два человека пострадали. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

Ирина Пичурина