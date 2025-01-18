Двое мужчин пострадали в пожаре на ул. Станиславского в Тюмени

В Тюмени утром произошел пожар, в результате которого двое мужчин пострадали, сообщили в МЧС по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

Пожар вспыхнул на улице Станиславского 18 января в шестом часу утра. Оперативные службы прибыли на место и обнаружили горение хозяйственных построек и мансардного дома. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

К настоящему времени открытое пламя ликвидировано, продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. Для борьбы с огнем привлечено 42 человека и 12 единиц техники.