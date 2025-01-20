На Кубани возбудили дело о разгроме могил военных

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) после разгрома неизвестными могил военных на кладбище в станице Кубанская. Прокуратура Апшеронского района поставила на контроль расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

В ночь с 17 на 18 января неизвестные, находясь на кладбище по улице Красной в станице Кубанской, осквернили могилу. Как уточняют в прокуратуре, там поломан крест, сорван флаг, разбросаны венки, а также совершена попытка поджога.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания причастного к преступлению. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.

Татьяна Ручкина