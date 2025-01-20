«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главная интрига на глобальных рынках — действия нового американского президента. Многое на финансовом рынке будет зависеть от того, какие решения примет Дональд Трамп. Уже 20 января стало известно, что он не будет сразу повышать тарифы на импортную, в частности, китайскую продукцию. Судя по положительным отзывам в прессе КНР, у президента США состоялся очень неплохой разговор с китайским руководителем. А что ждет российский рубль? На что инвесторам стоит обратить внимание? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Очень много спекуляций по поводу того, что рубль якобы упадет после инаугурации Дональда Трампа. Однако просматривается обратный процесс — российская валюта укрепляется и к американскому доллару, и к юаню. Текущий уровень — 101,5 руб. в паре доллар-рубль на межбанковском, офшорном рынке. В паре юань-рубль — 13,84 руб. Российский президент Владимир Путин уже поздравил Дональда Трампа и надеется на достаточно успешный переговорный процесс, который приведет к долговременным мирным соглашениям, мирному результату. И все это приводит к позитивным выводам для российской валюты и активов. Возможны и другие положительные моменты, например, разблокировка наших замороженных средств, активов нерезидентов внутри страны, так и снятие различных санкций в нефтегазовом и банковском сегменте. Но рынок играет на опережение и уже до этих решений, ситуация благоприятна для роста рубля.

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