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В Екатеринбург до конца года привезут один трамвай «Львенок»

До конца года в Екатеринбург доставят один трамвай модели 71-911ЕМ «Львенок». Об этом сообщила пресс-служба московского производителя общественного электротранспорта «ПК Транспортные системы».

Трамвай «Львенок»

Трамвай «Львенок»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Трамвай «Львенок»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На данный момент трамваи такой модели курсируют между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Движение было запущено в 2022 году. Трамваи оборудованы USB-розетками, системой климат-контроля и медиакомплексом.

Напомним, в конце ноября мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что городская мэрия объявила закупку двух низкопольных трамваев: трех- и односекционного. «Их поставку в Екатеринбург ожидаем до 23 декабря»,— сказал он.

Виталий Красиков

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