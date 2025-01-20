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С середины 2025 года Краснодарстат будет работать по новой стратегии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года. Краснодарстат начнет работать в соответствии с новым документом с середины 2025 года, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.

«Принятой стратегией предусматривается расширение перечня анализируемых показателей, использование инновационных технологий, включая и искусственный интеллект, чтобы оперативно обрабатывать собираемые сведения»,— подчеркнул на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин.

Изменения затронут производственные процессы на всех этапах статистического производства, включая планирование, сбор, обработку и распространение (в соответствии с типовой моделью ООН), пояснили в Росстате. В ведомстве рассказали, что региональные органы статистики должны использовать единые стандарты качества, справочники и классификаторы. Это обеспечит точность и непротиворечивость итоговых показателей. Одной из главных целей перед Росстатом стоит увеличение к 2030 году удовлетворения качеством данных 95% пользователей.

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак отметил, что создание единой методики данных и системы управления запросами позволит сделать статистику более понятной и удобной для использования. За счет технологических решений власти хотят минимум в 1,5 раза сократить сроки формирования статпоказателей, а данные предоставлять в удобных форматах, в том числе с системой визуализации.

В России планируют создать единую модель данных для бизнеса, которая будет хранить всю информацию о показателях и нормативно-справочной информации из официальной статистики и ведомственных запросов. Это поможет устранить неоднозначность в трактовке показателей как государством, так и бизнесменами, что снизит количество ошибок при сдаче отчетности.

Официальная статистика также будет более эффективно использовать административные данные, собираемые государством, а также большие данные, формирующиеся в экономике страны. Для этого важно, чтобы эти данные соответствовали стандартам качества. Основное внимание на использование больших данных будут уделять сфере цен, демографии, туризма, торговли, транспорта и сельского хозяйства.

Министр экономического развития Максим Решетников говорит, что только на заполнение статистической отчетности бизнес может тратить около месяца в год. Росстату, по его словам, предстоит сократить это время до нескольких дней. Это хотят сделать за счет перехода от общих форм к индивидуальным наборам показателей, а также с помощью более активного использования уже собираемых государством данных.

Татьяна Ручкина

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