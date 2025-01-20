Орбан призвал Евросоюз не заблуждаться в отношении конфликта с Россией

Евросоюз не должен считать, что Запад сможет одержать победу над Россией в украинском конфликте, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в Будапеште на конференции, посвященной итогам председательства его страны в Совете ЕС во второй половине 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Венгерское председательство подняло флаг мира, открыло двери для прекращения огня и мирных переговоров, начало диалог с воюющими сторонами и оказало давление на европейских лидеров с целью возобновления дипломатии и общения. Только в войнах, где стороны стремятся уничтожить друг друга, нет необходимости в общении»,— сказал господин Орбан. По его словам, европейские лидеры не хотят видеть своих солдат марширующими по Красной площади, а потому им следует быть готовыми к переговорам и держать дипломатические каналы открытыми.

Большинство западных чиновников, по словам господина Орбана, все еще выступают за мир. «Если на Европейском континенте начнется война, то проиграют все»,— заявил премьер-министр Венгрии. Также Виктор Орбан сказал, что миротворческую миссию Венгрии сможет продолжить избранный президент США Дональд Трамп: «Добрые намерения, мужество, дипломатическое мастерство, христианское чувство долга — хорошие вещи, но в конце концов мир требует силы (которая есть у Соединенных Штатов.— "Ъ")».

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