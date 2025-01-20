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Министр строительства России предложил «Татэнерго» ускорить модернизацию сетей

«Татэнерго» необходимо сокращать сроки составления проектно-сметной документации для проекта модернизации коммунальной инфраструктуры и прохождения госэкспертиз в непростой для строительных организаций период. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на итоговом заседании коллегии Минстроя и ЖКХ Татарстана.

«Сегодня в условиях, когда строительные организации в непростых условиях находятся, свободный допуск на торги, я считаю, очень опасен. Могут прийти какие-то левые организации. Давайте вы эти сроки разработки ПСД и прохождения экспертиз сокращайте, и мы полностью поддержим», — обратился он к гендиректору «Татэнерго» Раузилу Хазиеву.

Выступая с отчётом на итоговой коллегии, руководитель «Татэнерго» сообщил, что для разработки проектно-сметной документации потребуется 90 дней, а затем ещё месяц на прохождение госэкспертизы. Ирек Файзуллин пообещал компании поддержку со стороны государства в ускорении этого процесса.

«Спасибо, недавно мы завершили проверку по 2024 году и буквально за 20 дней составили ПСД и всё показали проверяющим. По этому году мы тоже обязательно воспользуемся этим», — ответил ему Раузил Хазиев.

В Набережных Челнах для нужд филиала «Татэнерго» реконструируют тепловые сети на 140,2 млн руб.

Дарья Сайфиева

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