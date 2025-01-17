В Челнах реконструируют тепловые сети за 140,2 млн рублей

В Набережных Челнах направят 140,2 млн руб. на реконструкцию тепловых сетей. Информация об этом появилась в тендерах на сайте госзакупок.

81,6 млн выделят на реконструкцию участка тепловода № 7. Работы должны провести с 1 марта по 2 сентября 2025 года. Теплоноситель планируют отключить с 5 по 18 августа.

58,6 млн руб. направят на ремонт тепловодов № 8а, 27 и тепловых сетей 5 комплекса поселка ГЭС, внеплощадочной теплосети 17А. Реконструкцию проведут с 28 апреля по 15 октября. В рамках работ предусмотрено последующее восстановление поврежденных в ходе работ дорог, тротуаров и элементов благоустройства.

Заказчиком выступает компания «Татэнерго». Работы проведут для нужд филиала АО «Татэнерго» — Набережночелнинские тепловые сети.

В декабре стало известно, что в Набережных Челнах проведут реконструкцию тепловых сетей за 71 млн руб.

Диана Соловьёва