Михаил Евраев поручил решить проблемы с выдачей транспортных карт школьникам

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о проблемах с выдачей школьных транспортных карт, дающих право на скидку в пригородном сообщении. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам оперативного совещания в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Центр управления регионом рассказал о жалобах граждан, столкнувшихся с трудностями при получении этих карт в многофункциональных центрах (МФЦ).

«Люди обращаются в МФЦ, а там им говорят, что карт физически нет. Поручил досконально разобраться с причинами сбоя поставок, виновные лица будут наказаны по всей строгости, вплоть до увольнений»,– написал губернатор.

Он пояснил, что процесс выдачи транспортных карт уже налажен: для получения карты ребенку необходима регистрация в Ярославской области. В школе нужно написать заявление, приложив копию паспорта или свидетельства о рождении. Информацию заносят в реестр электронных транспортных карт, после чего карту можно получить в любом МФЦ. Срок изготовления составляет 5-10 дней.

Новые транспортные карты дают школьникам скидку в 50% на муниципальные и межмуниципальные маршруты пригородного сообщения (автобусы №100-№500). Льгота действует с 1 сентября по 30 июня. Для предотвращения дальнейших вопросов у жителей губернатор поручил провести разъяснительную работу и предоставить подробную информацию о процессе получения карт.

Антон Голицын