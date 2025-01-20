ЗакС Петербурга получил десять автомобилей Xcite X-Cross 7

Законодательное собрание Санкт-Петербурга получилось десять кроссоверов Xcite X-Cross 7. Об этом 20 января в личном Telegram-канале сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель Заксобрания отметил, что эти машины, собранные в Петербурге, пополнили автопарк парламента. Еще летом 2024 года в ходе ПМЭФ господин Бельский сообщал, что ЗакС ожидает поступление десяти автомобилей.

В сентябре прошлого года Смольный разместил конкурс на закупку 20 таких транспортных средств. Правительство города выделило на ни них 50 млн рублей, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева