В Екатеринбурге на ул. Бардина перевернулся автомобиль

В Екатеринбурге автомобиль столкнулся с «Газелью», врезался в забор и перевернулся, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. ДТП произошло около 14:30 на ул. Бардина, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Предварительно установлено, что водитель «Газели» двигался в сторону ул. Серафимы Дерябиной и столкнулся с автомобилем Reno Duster, который пропускал пешехода на переходе. Легковую машину отбросило в забор, а затем она опрокинулась.

ДПС устанавливает обстоятельства аварии. По результатам освидетельствования, оба водителя оказались трезвыми. В ГАИ призвали выбирать скорость в соответствие с дорожными условиями.

Анна Капустина