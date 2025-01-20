Нижегородские владельцы НТО задолжали мэрии 17,6 млн рублей

Дебиторская задолженность владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) перед мэрией Нижнего Новгорода на конец 2024 года составила 17,6 млн руб. Директор департамента развития предпринимательства Наталия Федичева на заседании комиссии гордумы по экономике рассказала, что в этой сумме более 12 млн руб. — просроченная задолженность, по ней направлено 338 досудебных претензий и начисляется неустойка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К концу 2024 года городская схема размещения нестационарных торговых объектов рассчитывает 2288 мест, действует 1449 договоров, по которым в бюджет поступило 111,19 млн руб. Рост поступлений по сравнению с 2023 годом составил 13,5%.

В течение года департамент провел 11 аукционов, на которых разыграл 52 места под НТО. Их стоимость в общей сложности составила 12,5 млн руб., тогда как начальная составляла всего 1,3 млн руб.

Также департамент за год провел 335 обследований нестационарной торговли, по результатам которых предприятия оштрафовали на 4 млн руб. Из них 3,9 млн уже оплачено.

Галина Шамберина