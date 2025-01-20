Глава Краснодара рассказал, что сделают в городе по новым нацпроектам

Краснодарский край с 2025 года участвует в 12 новых национальных проектах, разработанных по поручению президента РФ Владимира Путина. Объем их финансирования превысит 62 млрд руб. Столица региона примет участие в трех нацпроектах, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

По его словам, по нацпроекту «Молодежь и дети» в Краснодаре начнут строить школу на 1550 мест по улице Ягодина и реконструировать школу № 93. Благодаря новому проекту «Семья» проведут капремонт здания Нового театра кукол «Премьера» на улице Ставропольской, на это уже предусмотрели деньги.

Развивать инфраструктуру, благоустраивать, озеленять районы Краснодара будут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как отметил мэр, в том числе преобразят сквер Чепеги и Шаляпинский бульвар. Также этот проект позволит продолжить строительство новых трамвайных линий в рамках концессии, внедрять интеллектуальные транспортные системы, завершить строительство дороги по улице Выездной и ливневого коллектора «Западный».

В 2024 году в Краснодаре реализовывали пять нацпроектов с общим объемом финансирования 17,4 млрд руб. Только по нацпроекту «Образование» построили и ввели в эксплуатацию семь школ на 8 625 мест.

В пресс-службе мэрии рассказали, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Краснодаре отремонтировали 45 участков дорог протяженностью 58,6 км, поступили 40 трамвайных вагонов, построили 1,4 км трамвайного пути от ул. Толбухина к ул. Красных Партизан.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в кубанской столице построили дорогу по ул. Константиновской, строят дорогу по Выездной, благоустроили два сквера — Гатова и Памяти героев-танкистов. Сейчас продолжают строить ливневый коллектор на Западном Обходе и переселять граждан из ветхого и аварийного жилья.

Татьяна Ручкина