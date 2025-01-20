Финансирование новых нацпроектов в Краснодарском крае превысит 62 млрд рублей

С 2025 года по поручению президента России Владимира Путина запущены новые национальные проекты. Краснодарский край участвует в 12 из них, объем их финансирования в 2025 году превысит 62 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

За предыдущие шесть лет нацпроекты помогли добиться региону успеха во всех отраслях экономики края, повысить уровень жизни, создать и оснастить более 8 тыс. общественно значимых объектов, считает глава Кубани. Он обсудил с коллегами планы по расширению участия Краснодарского края в нацпроектах.

«Новые проекты касаются интересов конкретных людей — их здоровья, активной жизни, рабочих мест, уровня услуг. Они позволят развивать сельские территории, обеспечивать современными технологиями нашу продовольственную безопасность, привести на заводы и предприятия молодых и талантливых специалистов, гарантировать дальнейший рост объема промышленного производства и сельхозпродукции»,— пояснил господин Кондратьев. Он поручил властям края максимально включиться в эту работу и сохранить подходы к их реализации.

Татьяна Ручкина