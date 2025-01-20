Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росатом продлил срок работы энергоблока №1 Ростовской АЭС на 30 лет

Росатом одобрил проект продления срока работы энергоблока №1 Ростовской АЭС на 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской АЭС.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Энергоблок №1 находится в эксплуатации 23 года. За это время он выработал свыше 188 млрд кВт.ч электроэнергии. Ее хватило бы для обеспечения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов почти на два года.

Следующим шагом модернизации будет подготовка рабочей документации. Проект разработан сотрудниками АО «Атомэнергопроект».

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...