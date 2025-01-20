Росатом продлил срок работы энергоблока №1 Ростовской АЭС на 30 лет

Росатом одобрил проект продления срока работы энергоблока №1 Ростовской АЭС на 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовской АЭС Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Энергоблок №1 находится в эксплуатации 23 года. За это время он выработал свыше 188 млрд кВт.ч электроэнергии. Ее хватило бы для обеспечения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов почти на два года.

Следующим шагом модернизации будет подготовка рабочей документации. Проект разработан сотрудниками АО «Атомэнергопроект».

Ева Китаева