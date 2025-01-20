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В Казани все праздничные елки демонтируют до конца января

К концу января все новогодние украшения в столице Татарстана снимут, а елки демонтируют. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе дирекции скверов и парков Казани.

«Большая часть работ по демонтажу праздничных елок запланирована до конца этой недели. По информации Комитета внешнего благоустройства, работа по установке и демонтажу елок выполняется силами городских предприятий (за исключением центральной елки)», — отметили в муниципальном бюджетном учреждении.

Праздничные елки в этом году были установлены в 19 парках города. Впервые главный символ Нового года установили на бульваре по улице Серова, где в оформлении была отражена тематика инклюзии, вдохновленная рисунками детей с особенностями здоровья.

Самым популярным местом для праздничных гуляний стал елочный городок у Центра семьи «Казан», а также районные елки в парках по улице Мира в Дербышках, в парке «Крылья Советов», «Сосновая роща», а также у ЖК «Салават Купере» и «Светлая долина».

В Казани до 31 января можно сдать хвойные деревья на переработку в 13 пунктов приема новогодних елок.

Дарья Сайфиева

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