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В Казани заработают 13 пунктов приема новогодних елок

С 13 по 31 января в Казани будут работать пункты приема хвойных деревьев. Их отправят на переработку. Об этом сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

Пункты приема расположатся по следующим адресам:

Авиастроительный:

  • Копылова, 1Б — ГМ Лента
  • Ленинградская, 27 — Бахетле

Вахитовский:

  • Чехова, 2 — Чеховский рынок

Кировский:

  • Краснококшайская, 150/5 — Ягодная слобода

Московский:

  • Шамиля Усманова, 1 — Московский рынок
  • Васильченко, 6 — Точка сбора УК ПЖКХ (с 7:00 до 19:00)

Ново-Савиновский:

  • Адоратского, 21Ак2 — ГМ Лента

Приволжский:

  • Зорге, 75 — перед домом
  • Фучика, 64, корпус 1 — перед домом

Советский:

  • Разведчика Ахмерова, 7 — Арт Центр
  • ЖК «Весна» — между домами по адресам Азата Аббасова, 3 и 8
  • Сибирский Тракт, 13 — напротив магазина SPAR
  • Закиева, 10 — ГМ Лента

Оставить елку можно будет в любое удобное время.

По данным организаторов, в прошлом году жители Казани сдали на переработку более 2,5 тыс. елок.

Анар Зейналов

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