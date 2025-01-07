В Казани заработают 13 пунктов приема новогодних елок

С 13 по 31 января в Казани будут работать пункты приема хвойных деревьев. Их отправят на переработку. Об этом сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

Пункты приема расположатся по следующим адресам:

Авиастроительный:

Копылова, 1Б — ГМ Лента

Ленинградская, 27 — Бахетле

Вахитовский:

Чехова, 2 — Чеховский рынок

Кировский:

Краснококшайская, 150/5 — Ягодная слобода

Московский:

Шамиля Усманова, 1 — Московский рынок

Васильченко, 6 — Точка сбора УК ПЖКХ (с 7:00 до 19:00)

Ново-Савиновский:

Адоратского, 21Ак2 — ГМ Лента

Приволжский:

Зорге, 75 — перед домом

Фучика, 64, корпус 1 — перед домом

Советский:

Разведчика Ахмерова, 7 — Арт Центр

ЖК «Весна» — между домами по адресам Азата Аббасова, 3 и 8

Сибирский Тракт, 13 — напротив магазина SPAR

Закиева, 10 — ГМ Лента

Оставить елку можно будет в любое удобное время.

По данным организаторов, в прошлом году жители Казани сдали на переработку более 2,5 тыс. елок.

Анар Зейналов