В Казани заработают 13 пунктов приема новогодних елок
С 13 по 31 января в Казани будут работать пункты приема хвойных деревьев. Их отправят на переработку. Об этом сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».
Пункты приема расположатся по следующим адресам:
Авиастроительный:
- Копылова, 1Б — ГМ Лента
- Ленинградская, 27 — Бахетле
Вахитовский:
- Чехова, 2 — Чеховский рынок
Кировский:
- Краснококшайская, 150/5 — Ягодная слобода
Московский:
- Шамиля Усманова, 1 — Московский рынок
- Васильченко, 6 — Точка сбора УК ПЖКХ (с 7:00 до 19:00)
Ново-Савиновский:
- Адоратского, 21Ак2 — ГМ Лента
Приволжский:
- Зорге, 75 — перед домом
- Фучика, 64, корпус 1 — перед домом
Советский:
- Разведчика Ахмерова, 7 — Арт Центр
- ЖК «Весна» — между домами по адресам Азата Аббасова, 3 и 8
- Сибирский Тракт, 13 — напротив магазина SPAR
- Закиева, 10 — ГМ Лента
Оставить елку можно будет в любое удобное время.
По данным организаторов, в прошлом году жители Казани сдали на переработку более 2,5 тыс. елок.