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ХК «Сочи» проиграл «Автомобилисту» в матче 46-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на родном льду уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Матч закончился со счетом 1:2.

Фото: ХК «Сочи»

Фото: ХК «Сочи»

Первый период прошел в равной борьбе, но счет открыли гости на 13-й минуте, когда отличился Денис Романцев. На 22-й минуте сочинцы сравняли счет после точного броска Сергея Попова. На 30-й минуте французский нападающий «Автомобилиста» Стефан да Коста вывел свою команду вперед и поставил точку матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:2.

После 46 матчей в КХЛ «леопарды» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре «леопарды» встретятся 23-го января на своем льду с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Евгений Леонтьев

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