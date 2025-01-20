Глава FIDE Дворкович: шахматистам с детства надо прививать неприятие обмана

Тема читерства в профессиональных шахматах актуальна прежде всего для онлайн-шахмат, счел президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью «Ъ». Он отметил, что федерация принимает меры для борьбы с нечестными игроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Дворкович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Аркадий Дворкович

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам главы FIDE, федерация улучшает алгоритмы оценок при анализе партий на предмет читерства, изучает поведенческие аспекты и повышает уровень наблюдателей. Однако наилучшим способом борьбы с читерами будет не их поимка, а заблаговременное предотвращение нарушений, считает он.

«Игрокам нужно с детства прививать шахматную культуру, неприятие обмана. При этом новые технологии читинга все равно будут появляться, и все равно будут находиться те, кто ими захочет воспользоваться и кого может исправить только наказание. Важно, чтобы такое поведение было маргинальным, а не массовым. А это вопрос исключительно культуры»,— сказал господин Дворкович.

Подробнее — в интервью, которое выйдет позже на сайте и в газете «Ъ».