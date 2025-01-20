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Коммерсантъ FM
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Налоговые поступления строительных организаций в Татарстане выросли до 43,6 млрд

Рост налоговых поступлений организаций в отрасли строительства и ЖКХ в Татарстане в 2024 году составил 29%, до 43,6 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин.

Общая задолженность организаций республики за год также выросла и составила 2,6% и достигла 2,9 млрд руб. Всего в 2024 году было погашено 2,4 млрд руб. налоговой задолженности организаций.

«Налоговое задолжение, как и число предприятий-должников, сохраняется на довольно высоком уровне», — отметил Марат Айзатуллин.

Глава минстроя также попросил муниципалитеты Татарстана поработать с каждым предприятием-должником, так как, не досчитавшись запланированных средств, бюджет не сможет удовлетворить потребности в создании необходимой инфраструктуры.

Влас Северин

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