В Свердловской области пройдет «Неделя памяти жертв Холокоста»

В Свердловской области пройдет «Неделя памяти», организованная еврейскими благотворительными и общественными организациями региона. Об этом сообщили на сайте фонда «Менора».

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В Свердловской области пройдут образовательные, культурные и просветительские мероприятия, объединенных концепцией «Альбом Аушвиц: уроки истории». Открытие «Недели памяти» пройдет 29 января в Ельцин-центре, где начнут работать две выставки. Экспозиция «Увидеть Освенцим» подготовлена Информационным центром ООН в Москве, там представлены редкие фото Освенцима. Выставка «Лучи света: судьба женщины в годы Холокоста» рассказывает о судьбах женщин, переживших Холокост. Экспозиции будут работать до 28 февраля, вход на них бесплатный.

23 января мероприятия «Недели памяти» пройдут в гимназии №2, выставки, посвященные Холокосту, разместят и в других образовательных учреждениях Екатеринбурга. С 24 по 12 февраля пройдет онлайн-конкурс художественного творчества «Холокост: уроки истории».

С 30 января по 12 февраля в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле будут показывать анимационную драму «Самый ценный груз». 31 января в лофт пространстве «Титры» (Сити-центр на Ленина, 50) покажут эскиз к спектаклю «Амстердам», созданный совместно театральной платформой «Руах» и Центром современной драматургии (ЦСД). 31 января пройдет особый Шаббат, а 1 февраля в книжном магазине «Буквально» на Ленина, 50 пройдет лекция «После Холокоста. Поэзия Дана Пагиса».

«Неделя памяти жертв Холокоста» проводится в России ежегодно с 15 по 31 января. Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге перед еврейским общинным центром «Синагога» открыли монумент «Парящие камни» в память о жертвах Холокоста. В основании монумента расположены 10 камней, привезенных из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиевской балки.

Анна Капустина