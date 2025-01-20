На площадке гольф-клуба под Екатеринбургом будут тренировать юных спортсменов

45 учеников спортивной школы олимпийского резерва имени Якова Рыжкова в возрасте от девяти до 14 лет будут тренироваться на площадке гольф-клуба в Сысерти (Свердловская область). Соответствующее соглашение было подписано между министерством физической культуры и спорта Свердловской области, региональной Федерацией развития гольфа и гольф-клубом Pine Creek Resort. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортсменов в возрасте от девяти до 14 лет будут тренировать на площадке гольф-клуба в Сысерти

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Спортсменов в возрасте от девяти до 14 лет будут тренировать на площадке гольф-клуба в Сысерти

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Воспитанники школы будут заниматься на 18-луночном гольф-поле мирового уровня, где регулярно проводятся соревнования и турниры международного и всероссийского масштаба. Помимо этого, на базе клуба имеются тренажерный зал, воркаут-комплекс, гольф-симулятор, открытый бассейн, лыжная трасса и каток.

Уточняется, что в школе откроют вакансию тренера-преподавателя по гольфу. «Открытие отделения "гольф" на базе школы олимпийского резерва имени Рыжкова — один из важнейших шагов в развитии современной спортивно-образовательной экосистемы Сысертского городского округа и Свердловской области в целом»,— отметил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

По данным департамента информполитики региона, в Свердловской области общая численность гольфистов составляет 370 человек. В 2024 году в состав сборной команды региона вошло 18 спортсменов.

Анастасия Таначева