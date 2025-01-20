В 2024 году в Татарстане выполнили строительные работы на 880 млрд рублей

Объем выполненных строительных работ в регионе за год вырос на 13% и составил 880 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии Минстроя и ЖКХ Татарстана сообщил глава ведомства Марат Айзатуллин.

«Для сравнения, когда мы начинали реализацию национальных проектов в 2019 году, он составлял 364 млрд», — отметил он.

В 2025 году в Татарстане планируют сдать в эксплуатацию 3,2 млн кв. метров жилья. В прошлом году этот показатель составлял 3,1 млн кв. метров.

Дарья Сайфиева