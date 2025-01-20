Убийца трех девочек в Саутпорте признал вину

18-летний Аксель Рудакубана, в июле прошлого года убивший трех девочек в британском городе Саутпорт, признал свою вину в совершении этого преступления и покушении на убийство еще десяти человек в танцевальном кружке, на который он напал. Об этом сообщают британские СМИ, в том числе The Guardian. Сегодня, 20 января, Аксель Рудакубана предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Помимо обвинений в убийстве и покушении на убийство он также признал вину в хранении террористических материалов и в производстве яда рицина.

В четверг, 23 января, судья Королевского суда Ливерпуля Джулиан Гуз вынесет приговор Акселю Рудакубане. Господин Гуз уже заявил, что пожизненное заключение «неизбежно».

Аксель Рудакубана напал с ножом на детей, занимавшихся в танцевальном кружке в Саутпорте 29 июля прошлого года. Довольно быстро он был задержан. Вскоре в сети появились сообщения о том, что убийца — радикальный мусульманин-иммигрант, попросивший убежища в стране. Это спровоцировало массовые беспорядки в нескольких британских городах. Их участники напали на мечеть в Саутпорте, пытались поджечь отели, в которых размещаются иммигранты, закидывали полицию бутылками с зажигательной смесью, кирпичами.

Информация оказалась ложной: Аксель Рудакубана, которому на тот момент было 17 лет, происходит из семьи британцев-христиан руандийского происхождения

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Британский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Яна Рождественская