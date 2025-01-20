На Урале застройщик разрешил дольщикам расторгнуть ДДУ из-за нехватки денег

Астраханская компания «Прогресс», которая строит ЖК Amundsen в Академическом районе Екатеринбурга, разрешила дольщикам расторгнуть договоры долевого участия. Как пишет Ura.ru, дольщики стали отказываться от квартир из-за невозможности выплатить рассрочку на купленные ранее квартиры. По данным издания, расторгнуто порядка 100 договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ранее компания «Прогресс» предлагала приобрести жилье в рассрочку с первоначальным платежом от 5%, без текущих платежей и погашением основной суммы (95%) только в момент сдачи дома. Как прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе застройщика, в текущих условиях ипотечного кредитования дольщики не могут выйти из рассрочек и вносить оставшиеся суммы за ранее приобретенные ими квартиры.

«Понимая эту ситуацию и чтобы не оставлять клиентов наедине с проблемой, компания решила оказать дольщикам помощь и содействие, взяв издержки на себя. Благодаря этому многие клиенты смогли разрешить свою ситуацию без будущих затрат»,– рассказали в компании.

По данным застройщика, текущая ситуация не связана с ходом строительства жилого комплекса. «Жилой квартал строится в рамках проектного финансирования за счет кредитных средств, полученных от банка. Проект возводится согласно очередям строительства, первая очередь уже на финальном этапе»,– добавили в компании. На сайте Дом.рф указано, что ввод в эксплуатацию запланирован в 2026 году, выдача ключей – в 2027 году.