Три нижегородских пенсионера отдали мошенникам 6,5 млн рублей

Мошенники похитили более 6,5 млн руб. у трех пожилых жителей Нижнего Новгорода. Злоумышленники выманили деньги под предлогом отмены сомнительной операции по банковскому счету, сообщили в региональном управлении МВД.

Аферисты звонили потерпевшим под видом правоохранителей, работников ЖКХ, сотрудников портала госуслуг и службы безопасности банка и убеждали своих жертв перевести сбережения на «безопасные» счета. Доверившись мошенникам, 69-летний пенсионер лишился 4,3 млн руб., 63-летняя нижегородка отдала почти 2 млн руб., а 61-летняя — 254 тыс. руб.

По каждому факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева