В Самаре организовали доследственную проверку из-за возгорания в салоне троллейбуса

Территориальный следственный отдел организовал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей. Поводом послужило возгорание в салоне троллейбуса во время движения. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что В рамках доследственной проверки «будут назначены первоначальные судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также выполнены другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Ранее сообщалось, что салон троллейбус загорелся в понедельник, 20 января, в 06:33 (MSK+1). В нем находились 25 человек. Пассажиры эвакуировались самостоятельно.

Руфия Кутляева