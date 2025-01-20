В Самаре во время движения загорелся троллейбус

В понедельник, 20 января, в 06:33 (MSK+1) поступило сообщение, что в Самаре на Московском шоссе, 185а троллейбуса, следующий по маршруту №12, загорелся в движении. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, в троллейбусе находились 25 человек, которые эвакуировались самостоятельно. Пострадавших и погибших нет. Горение ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Причины пожара устанавливаются.

Руфия Кутляева